شباب أجدابيا يطالبون باستمرار عمل صندوق دعم الزواج

الوقفة الاحتجاجية لمجموعة من شباب أجدابيا أمام مقر البلدية للتنديد بانتقادات النواب لمنحة دعم الزواج. (الإنترنت)

طالب شباب مدينة أجدابيا، اليوم الثلاثاء، باستمرار عمل صندوق دعم الزواج من أجل دعم ومساعدة شباب ليبيا في إقامة حياة اجتماعية مستقرة وتمكينهم من الزواج، مشيدين بأدوار كل من وقف وساند الشباب.

ونظمت مجموعة من شباب مدينة أجدابيا، وقفة أمام مقر ديوان البلدية في المدينة، للتنديد بالانتقادات الموجهة لمنحة الزواج التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لصالح الشباب المقبلين على الزاوج.

وأصدر المشاركون في الوقفة بيانًا دانوا فيه تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب التي انتقدت القرار الخاص بمنحة الزواج الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية مطالبين بإيقافه.

وانتقد البيان تصريحات النواب بالخصوص معتبرين أنهم تناسوا عدم قدرة الشباب على الزواج بسبب الظروف المادية الصعبة جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

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وقرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 14 أغسطس الماضي تخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج» خصما من رسوم مبيعات النقد الأجنبي.

واليوم، سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها، مؤكدا حرص حكومته على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».

وفي بني وليد، عبر شباب المدينة عن دعمهم وقبولهم بهذه المبادرة الحكومية، معتبرين أنها تساهم في تحملهم المسؤولية في المجتمع وبناء السلم الاجتماعي.