الدبيبة: حريصون أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح بعد «سنوات مضت من الأحزان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 06:08 مساء
جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».

تصريح الدبيبة، جاء بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها اليوم.

وكتب الدبيبة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لبناتنا وأبنائنا العرسان، وأتمنى لهم حياة سعيدة وذرية صالحة تخدم هذا الوطن».

وتابع: «سنحرص كل الحرص على أن تروا ليبيا عامرة بالأفراح، عوضًا عن سنوات مضت رأيتم فيها الكثير من الأحزان».

- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

ونشرت منصة حكومتنا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا اليوم من لحظات تسليم الدبيبة صكوك منحة دعم الزواج.

وفي 14 أغسطس الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

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