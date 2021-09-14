شباب بني وليد يرفضون تصريحات بعض «النواب» حول منحة دعم الزواج

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء منظمة المجلس المحلي الشبابي ببلدية بني وليد. (الإنترنت)

نظمت مجموعة من الشباب في بني وليد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي بالمدينة، أعلنوا فيها استنكارهم ورفضهم تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب حول منحة دعم الزواج باعتبارها كارثية وستشكل خطرًا اجتماعيًّا.

واستغرب أعضاء منظمة «المجلس المحلي الشبابي» المشاركون في الوقفة، ممانعة بعض أعضاء مجلس النواب و«غضبهم من قرار صندوق الزواج الذي يستهدف شباب ليبيا لإعانتهم ومساعدتهم وتيسير عملية الزواج للشباب الليبي الذي أنهكته الحروب والظواهر الهدامة وانحرافهم إلى طرق وسلوكيات سلبية».

وقال المشاركون في الوقفة في بيان «إنه في الوقت الذي أصبح الشباب الليبي وقودًا للحرب التي لم يختروها اهتم الساسة وأطراف الصراع بتقاسم الغنائم والمناصب والسلطة أكثر من اهتمامهم بالشباب وصنع السلام، نعلن دعمنا وقبولنا مشاريع وزارة الشباب التي تهدف إلى تعزيز روح القيادة لدى الشباب من خلال المشاركة الكاملة وتحمل المسؤولية في المجتمع وبناء السلم الاجتماعي».

- الدبيبة: حريصون أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح بعد «سنوات مضت من الأحزان»

- الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها

- قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها اليوم، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».