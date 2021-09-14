وصول 18850 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس «كورونا» إلى سرت

وصول 18850 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس «كورونا» إلى سرت, 13 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت وصول 18 ألفًا و850 جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا»، إلى البلدية، أمس الإثنين.

وقالت بلدية سرت في بيان، إن الجرعات التي وصلت إلى البلدية بمجهودات البلدية وإدارة الخدمات الصحية سرت، سيتم منحها إلى تسعة آلاف مواطن كجرعتين أولى وثانية.

فيما أكدت البلدية أن هذه الشحنة تعويضية عن الشحنة السابقة، والتي لم تصل للبلدية.

وتابعت أن الشحنة مقدمة من إدارة الطعوم بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مؤكدة أن الأيام المقبلة، ستصل للمدينة شحنة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي و«فايزر» الأميركي.

- وزير الصحة: سددنا 79 مليون دينار من مستحقات العناصر الطبية ووفرنا أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا»

والأربعاء الماضي، أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، د.علي الزناتي، أن الوزارة وفرت أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

وقال الزناتي خلال جلسة استجواب الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، إن الحكومة خصصت نحو 500 مليون دينار لمكافحة فيروس «كورونا»، لكن المبلغ لم يتم صرفه حتى الآن، كما خصصت 600 مليون دينار لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك 500 مليون دينار لمشغلات المعامل اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن «إجمالي ما خُصِّص مليار و700 مليون».

وصول 18850 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس «كورونا» إلى سرت, 13 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

وصول 18850 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس «كورونا» إلى سرت, 13 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)

وصول 18850 جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس «كورونا» إلى سرت, 13 سبتمبر 2021. (بلدية سرت)