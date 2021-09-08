وزير الصحة: سددنا 79 مليون دينار من مستحقات العناصر الطبية ووفرنا أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 04:34 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، (وزارة الصحة)

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، د. علي الزناتي، أن الوزارة سددت 79 مليون دينار من مستحقات العناصر الطبية، كما وفرت أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

وقال الزناتي خلال جلسة استجواب الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة خصصت 200 مليون دينار لتمكين الوزارة من دفع مستحقات العناصر الطبية، إلا أنه جرى تسييل 100 مليون دينار منها فقط سُدِّد منها 79 مليونًا فقط كمستحقات مالية للعناصر الطبية.

وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت أيضًا نحو 500 مليون دينار لمكافحة فيروس «كورونا»، لكن المبلغ لم يتم صرفه حتى الآن، كما خصصت 600 مليون دينار لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك 500 مليون دينار لمشغلات المعامل اللازمة للكشف عن الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن «إجمالي ما خصص مليار و700 مليون».

كما أكد وزير الصحة لأعضاء مجلس النواب أن «الأموال لم تصرف حتى الآن، خُصصِّت ولم تصرف، ما صرف هو 100 مليون فقط»، معتبرًا أن «أول نجاحات الحكومة هي توفير اللقاح، ونجحنا كما قلنا في توفير ثلاثة ملايين لقاح ووزعناه شرقًا وغربًا وجنوبًا».

وذكر الزناتي أن عدد من جرى تلقيحهم ضد فيروس «كورونا» في ليبيا بلغ نحو 1540000 شخص، مضيفًا أن وزارة الصحة اتفقت مع أخصائيين فرنسيين لإجراء عمليات جراحية دقيقة في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك فريقًا طبيًّا من فرنسا لإجراء جراحات دقيقة للأطفال كالنخاع الشوكي.

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