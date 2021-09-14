انعقاد اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة في القاهرة الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:01 مساء
لقاء وزير الاقتصاد مع وزيرة التجارة المصرية، 13 سبتمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، اجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

ووصل وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مساء أمس الإثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري في إطار التحضير لتلك الاجتماعات، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن اجتماعات اللجنة ستأتي في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وليبيا، وعقد اتفاقات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد «وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات».

11 اتفاقية لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا
ووقعت حكومتا البلدين، في 20 أبريل الماضي، 11 وثيقة لتعزيز التعاون  في مجالات مختلفة، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

-  التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا
-  ليبيا ومصر تتفقان على صيغة ورؤية جديدة للعلاقات الثنائية
-  القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية
-  الدبيبة: توجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر
-  الدبيبة يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد مع شركة مصرية لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية

وتضمنت وثائق التعاون المشترك، التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

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