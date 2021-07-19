الدبيبة يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد مع شركة مصرية لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 01:47 صباحا
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا يأذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة «رواد الهندسية للإنشاءات» مصرية الجنسية، لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية والاستعجالي.

وبحسب القرار الذي حمل رقم (205) يشمل التعاقد «نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة (868,301,106.00) ثمانمائة وثمان وستون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائة وستة يورو، وكذلك صيانة طويلة الأجل متضمنة عمرتين لكل وحدة توليد شاملة قطع الغيار موردة من قبل الشركة المصنعة للوحدات بقيمة تعادل مبلغا قدره (135,000,000) مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو».

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وتضمن القرار كذلك التعاقد مع «إئتلاف شركتي (اسيسكو & شاكر)، بقيمة تعادل مبلغا قدره (12,570,000.00) اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا یورو، استشاري لتنفيذ المشروع، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية».

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