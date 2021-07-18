الدبيبة يبحث مع شركة «جي باور» الخطوات العاجلة لمعالجة النقص في الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 12:46 مساء
عبد الحميد الدبيبة، مع سكوت إل سترازيك, (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التنفيذي لشركة «جي باور»، سكوت إل سترازيك، الخطوات العاجلة لمعالجة النقص الحالي في الكهرباء في  ليبيا.

وقال الدبيبة، إن حكومة الوحدة الوطنية، تعمل على إطلاق استثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة الليبي، والتي ستخلق فرص عمل وتضمن كل الفوائد التي تعود على ليبيا، وفق بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

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والإثنين الماضي، اجتمع الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث «العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها»، لا سيما ما يخص الكهرباء والمواصلات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تطرق إلى «العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للعام 2021، خاصة في عدد من المشاريع الأساسية المتعلقة بمشروعات الكهرباء والمواصلات».

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