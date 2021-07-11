شركة الكهرباء: بدء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 يوليو 2021, 12:41 مساء
التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد بدء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، التي كانت متوقفة لأكثر منذ 10 سنوات.

وتُعدّ محطة توليد كهرباء غرب طرابلس البخارية الأقدم في البلاد؛ إذ يعود تاريخ تشغيلها إلى العام 1976، وهي إحدى المحطات العملاقة بكفاءة إنتاجية تصل إلى 600 ميغاوات. ويوجد بهذه المحطة 4 توربينات كل واحدة منها بسعة 25 ميغا وات.

ويوم السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء،دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية الواقعة جنوب غرب البلاد، لأول مرة على الشبكة الكهربائية.  وقالت  إن الوحدة الآن في مرحلة التجارب التشغيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يودع «الملاذات».. رسوم ضريبية على الشركات الكبرى بداية من 2023
اقتصاد
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
تحالف شاكة والطشاني ينذر بتطورات مثيرة في الكرة الليبية بعد 20 يوليو ودفع 47 ألف...
رياضة محلية
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من ...
رياضة محلية
الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمواجهة جائحة كورونا
عربى
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بوينغ 707» تتحول إلى مقهى وصالة أفراح في فلسطين