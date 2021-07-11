شركة الكهرباء: بدء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس

التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد بدء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، التي كانت متوقفة لأكثر منذ 10 سنوات.

وتُعدّ محطة توليد كهرباء غرب طرابلس البخارية الأقدم في البلاد؛ إذ يعود تاريخ تشغيلها إلى العام 1976، وهي إحدى المحطات العملاقة بكفاءة إنتاجية تصل إلى 600 ميغاوات. ويوجد بهذه المحطة 4 توربينات كل واحدة منها بسعة 25 ميغا وات.

ويوم السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء،دخول الوحدة الثانية بمحطة أوباري الغازية الواقعة جنوب غرب البلاد، لأول مرة على الشبكة الكهربائية. وقالت إن الوحدة الآن في مرحلة التجارب التشغيلية.