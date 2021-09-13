وزير المواصلات يبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مالطا

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي يستقبل السفير المالطي تشارلز صليبا (مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الاثنين، استئناف الرحلات الجوية إلى مالطا، وفق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المواصلات سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، بحضور وكيل شؤون الديوان والنقل البحري المهندس وسام الإدريسي ووكيل شؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت ومستشار الوزارة لشؤون الديوان فيصل رحيمة مريويص.

وأفاد بيان نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع «تناول عدة نقاط محورية لعودة حركة النقل الجوي بين البلدين مع لأخذ الإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار من ناحية انتشار وباء الكوفيد – 19ـ وإجراءات التطعيم الإلزامي».

- توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية لفتح المجال الجوي بين البلدين

- سفارة مالطا توقع عقدا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين

وأضاف أن الاجتماع «ناقش آلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط (ميدافيا) غير المجدولة مع العلم أن هناك بعض الإجراءات الجارية بخصوص تأشيرة الدخول و الخروج بين البلدين».

والجمعة الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في ليبيا ومالطا، «بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة»، والاتفاق على «زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا».