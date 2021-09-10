توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية لفتح المجال الجوي بين البلدين

المؤتمر الصحفي للدبيبة وأبيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في ليبيا ومالطا، «بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة»، والاتفاق على «زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا».

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا، عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما في العاصمة فاليتا، اليوم الجمعة.

وأشار الدبيبة في معرض حديثه للصحفيين إلى عدد من الإجراءات التي جرى الاتفاق بشأنها ومناقشتها مع الجانب المالطي، والتي من بينها اجتماع وزراء الداخلية والعدل والدفاع من الجانبين لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها.

- الدبيبة يبحث مع رئيس وزراء مالطا تعزيز التعاون بين البلدين

كما أكد الدبيبة الاتفاق مع نظيره المالطي على عقد اللجنة العليا الليبية - المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، وكذلك الاستفادة من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية.

وأضاف أيضًا أنه اتفق كذلك على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وفق المتاح في البلدين، وزيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.

المؤتمر الصحفي للدبيبة وأبيلا في فاليتا، الجمعة 10 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)