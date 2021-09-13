«التعليم» تعلن صرف ميزانية المراقبات في جميع أنحاء ليبيا تزامنا مع دعوات الاعتصام

معلمون في وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر مجلس النواب في طبرق, 24 مايو 2021. (الإنترنت)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن القسم المالي بالوزارة باشر في صرف مخصصات الباب الثاني ومخصصات الميزانية التشغيلية لمراقبات التربية والتعليم في جميع أنحاء ليبيا، وذلك بالتزامن مع دعوات بعض المعلمين للاعتصام اعتراضا على عدم زيادة الرواتب.

ودعا «تجمع معلمي ومعلمات ليبيا» إلى الاعتصام احتجاجًا على ما يعانيه المعلم من ظروف قاسية تتمثل في تدني المرتبات وعدم رفع مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم. وقال التجمع في بيان، اليوم الإثنين، إن الاعتصام هذه المرة «سيكون داخل مكان العمل ويكون الحضور واجبًا وضروريًّا وتوقيع الحضور وعدم ممارسة مهنة التدريس حتى يتم تنفيذ الزيادة في الراتب».

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وأضاف أن «القانون الليبي ينص على الاعتصام، وقد تم شرح طريقته؛ ولكي يكون اعتصامنا قويًّا.. يجب توحيد الصف بين المعلمين وعدم ترك أي ثغرة قانونية يمكن لهؤلاء ضرب الاعتصام من خلالها، وبهذا سيكون طريقنا الوحيد إلى النصر» .