الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 27 مايو 2021, 10:16 مساء
اجتماع الدبيبة مع نقيب المعلمين وممثلي النقابات الفرعية بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الخميس 27 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب» في الميزانية العام للعام 2021، مؤكدا تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

جاء تعهد الدبيبة، خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس، مع النقيب العام للمعلمين الليبيين وممثلي النقابات الفرعية بكل المناطق بحضور وزراء كل من المالية، التربية والتعليم ، التعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، رئيس صندوق التأمين الصحي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس بحث مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب.

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ولا تزال حكومة الوحدة الوطنية تنتظر إقرار قانون الميزانية العامة من قبل مجلس النواب الذي لم يستكمل بعد مناقشة أبواب القانون بالرغم من توافق أغلب النواب على تمرير الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها.

وينتظر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة بقية أبواب قانون الميزانية العامة خلال جلسته المقبل بعد مناقشة وزيري المالية والتخضيض لتوضيح بعض البنود في القانون للنواب تمهيدا لعرضه مرة أخرى للتصويت.

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