المقريف عن زيادة مرتبات المعلمين: الأمر يتوقف على مجلس النواب لاعتماد الميزانية

المقريف خلال لقاء مع مراقبي التعليم في 6 بلديات، وذلك بالعاصمة طرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى محمد المقريف، إن الميزانية التي أحالتها الحكومة لمجلس النواب تضمنت زيادة مرتبات المعلمين، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على مجلس النواب لاعتماد الميزانية متضمِّنة زيادة مرتبات المعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع المقريف بمكتبه صباح الإثنين، مع مراقبي التعليم ببلديات (البيضاء، درنة، كاباو، طبرق، أم الرزم، تازربو، القبة، الكفرة)، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستمع الوزير إلى مطالب مراقبي التعليم حول صرف علاوة الحصة، وتوفير احتياجات المراقبات، وزيادة مرتبات المعلمين، وتشكيل لجنة شؤون العاملين بالمراقبات، واعتماد هيكلها التنظيمي.

وأحاط الوزير مراقبي التعليم بما بذله من جهود، مشيرا إلى أنه «خاطب دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن صرف علاوة الحصة، والذي بدوره أعطى تعليماته لوزارة المالية بشأن ذلك»، وفق قوله.

وبشأن زيادة مرتبات المعلمين، قال الوزير «من حق المعلمين المطالبة بحقوقهم لكن عليهم أن يدركوا أننا نبذل قصارى جهدنا في سبيل اعتماد تلك الزيادة»، مشيرًا إلى أنه «يقدِّر ظروف المعلمين في ليبيا، وأنه سيظل داعمًا للمعلم».

المقريف خلال لقاء مع راقبي التعليم في 6 بلديات، وذلك بالعاصمة طرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف خلال لقاء مع مراقبي التعليم في 6 بلديات، وذلك بالعاصمة طرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

المقريف خلال لقاء مع مراقبي التعليم في 6 بلديات، وذلك بالعاصمة طرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)