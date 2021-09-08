ليبيا تشارك في منتدى مصر للتعاون الدولي

جانب من منتدى مصر للتعاون الدولي، القاهرة، 8 سبتمبر 2021 (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، في منتدى مصر للتعاون الدولي الذي بدأ أعماله بالقاهرة اليوم الأربعاء، تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك بدعوة من وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن «المنتدى يحظى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من أفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني».

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ويهدف المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك، من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة «كورونا» وتحوْل دون تحقيق التنمية.

جانب من منتدى مصر للتعاون الدولي، القاهرة، 8 سبتمبر 2021 (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)