ليبيا تشارك في المؤتمر العربي العاشر للمرأة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 01:23 مساء
مؤتمر المرأة العربية العاشر بتونس (فيسبوك)

يشارك وفد وزراة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في المؤتمر العربي للمرأة العربية، والذي يُقام في تونس من 4 إلى 7 أبريل.

وشمل الوفد الذي مثل ليبيا مدير مكتب دعم وتمكين المراة بالوزارة مها صقر ورئيس قسم المهرجانات والاحتفاليات سولاف عمار، وانتصار عبود، مدير مكتب الثقافة ببلدية عين زارة، وفق ما نشرت صفحة الوزارة على «فيسبوك».

تخلل المؤتمر، الذي ينطلق تحت عنوان «قوة التأثير نحو قيادة التغيير»، كلمة افتتاحية لرئيس اللجنة العليا للمؤتمر نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة التونسية سابقًا، كذلك كلمة المنظمين صناع التغيير للتنمية والتطوير، ألقتها رهف الطباع، المدير العام، وكلمة للأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود من المملكة السعودية، ثم كلمة لوزيرة الثقافة الأردنية سابقًا، لانا مامكغ، وألقت كلمة الوفد الليبي نعيمة الطياري، رئيسة الوفد.

وتخلل المؤتمر معرض فلكلوري تراثي تونسي وليبي، كما تم تسليم دروع لرعاة هذا المؤتمر.

بدأت فعاليات المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بجلسات عمل وورقات عمل مقدمة من المشاركين، فيما قدمت انتصار عبود من وفد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في الجلسة الأولى ورقة بعنوان «أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي».

مؤتمر المرأة العربية العاشر بتونس (فيسبوك)
مؤتمر المرأة العربية العاشر بتونس (فيسبوك)
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