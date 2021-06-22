ليبيا تشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

شعار منتدى التعاون العربي الصيني, (وزارة الخارجية)

شاركت ليبيا في أعمال الدورة 17 لاجتماع كبار المسؤولين، والدورة 6 للحوار السياسي الاستراتيجي، لمنتدى التعاون العربي الصيني، اللتين نظمتهما جامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، برئاسة مشتركة بين الأمين العام للجانب الصيني للمنتدى، مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، والمندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية رئيس الوفد العربي إبراهيم السهلاوى.

ومثل ليبيا في المنتدى، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خليفة القائدى، والذي استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في الدورة، وعبر عن اعتزازه بالمشاركة في مثل هذه الاجتماعات الهامة، التي تعمق التعاون بين الجانبين العربي والصيني، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البشرية نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم.

وقدم القائدي، عرضا بمستجدات الوضع في ليبيا، والأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتحقيقها، والتى من أهمها تحقيق التنمية، واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على السيادة الوطنية، وإنهاء كافة التدخلات الخارجية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي الذي اختير له موعدا في ذكرى استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

كما تناول في كلمته العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والصيني، المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في عدة قضايا منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومجابهة وباء كورونا، حيث كانت ثمرة هذه العلاقات التاريخية وجود لجنة مشتركة بين ليبيا والصين منذ 1983، وجمعية الصداقة الليبية الصينية.

كما أكد موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحق أبناء شعبها في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم، وكبج جماح آلة البطش والعدوان، مضيفا أن الحل لتسوية هذه القضية، هو الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره، وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

فيما أكد الجانبان العربي والصيني، تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات، والتذكير بأهمية ودور هذا المنتدى في مواصلة وتعميق هذا التعاون، لا سيما في مكافحة جائحة كورونا، وتنسيق الجهود لإنعاش اقتصاديات الدول المتأثرة من تبعاته.

وناقش المجتمعون، عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة للتسوية السلمية، والوصول إلى حل سياسي للأزمات التي تمر بالمنطقة العربية، خاصة في ليبيا، وسورية، واليمن، كما تم التأكيد على أن العلاقات بين الدول، يجب أن تكون قائمة على احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحسب البيان شارك ضمن الوفد الليبي مندوبون عن إدارات الشؤون العربية، وشؤون آسيا واستراليا والتعاون الدولي.