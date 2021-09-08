انطلاق فعاليات المؤتمر الثانى لأطباء الداخل والخارج في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 08:35 مساء
المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارجي في سرت. (مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت)

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العملي الثاني لأطباء الداخل والخارج بقاعدة الدكتور عبدالقادر العماري بمستشفى بن سينا في مدينة سرت والذي يقام هذا العام تحت شعار «معا من أجل ليبيا» وتنظمه وتشرف عليه كلية الطب البشري جامعة سرت.

ويشارك في المؤتمر عدد من الاستشاريين والأخصائيين الأطباء من أبناء مدينة سرت وخارجها داخل ليبيا وأطباءها العاملين في مصر والبحرين والإمارات وفرنسا وألمانيا وكندا وبولندا.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص ومدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الزرقاء، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر وعمداء كليات الطب بجامعات الجفرة وأجدابيا وسرت ومديري مستشفيات تاورغاء وهون ودرنة وسرت ورؤساء المرافق والمراكز الطبية والصحية والأقسام الطبية بسرت.

وقال عميد كلية الطب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط» إن المؤتمر يناقش هذا العام أكثر من 14 ورقة بحثية أعدها الأطباء المتخصصون حول آخر التطورات الطبية فى علاج حالات الطوارئ والاتصالات والترخيص والعلاج خلال فترة جائحة فيروس كورونا وطب الأورام وتحسين الخدمات الطبية، كما سيشهد ورشة عمل حول طب الإنعاش والطؤاري وجراحة المناظير.

وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر أستاد الجراحة العامة بمستشفى بن سينا عضو هئية التدريس بجامعة سرت الدكتور أبوبكر المزوغي وتحدث خلالها أخصائي أمراض القلب والباطنة بمستشفى بن سينا الدكتور جادالله درياق، وشهدت الجلسة مداخلات من الأطباء جمال العبدلي والرفاعي امطير ووائل السعودي وخليفة الهادي.

أما الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر فقد ترأسها رئيس قسم العزل بسرت الدكتور عبدالله الأحول وتحدثت فيها أخصائية الأشعة الدكتورة مريم محمد علي.

المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارجي في سرت. (مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
الرئيس الأفغاني السابق يعتذر لشعبه على «فشله»
دولى
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة: نحن لا نتهم تونس بتصدير الإرهاب.. وغدا سأزورها وألتقي الرئيس قيس سعيد
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: معتصمون يوقفون شحن 400 ألف برميل نفط في ميناء السدرة
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»