انطلاق فعاليات المؤتمر الثانى لأطباء الداخل والخارج في سرت

المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارجي في سرت. (مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت)

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العملي الثاني لأطباء الداخل والخارج بقاعدة الدكتور عبدالقادر العماري بمستشفى بن سينا في مدينة سرت والذي يقام هذا العام تحت شعار «معا من أجل ليبيا» وتنظمه وتشرف عليه كلية الطب البشري جامعة سرت.

ويشارك في المؤتمر عدد من الاستشاريين والأخصائيين الأطباء من أبناء مدينة سرت وخارجها داخل ليبيا وأطباءها العاملين في مصر والبحرين والإمارات وفرنسا وألمانيا وكندا وبولندا.

وحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص ومدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الزرقاء، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر وعمداء كليات الطب بجامعات الجفرة وأجدابيا وسرت ومديري مستشفيات تاورغاء وهون ودرنة وسرت ورؤساء المرافق والمراكز الطبية والصحية والأقسام الطبية بسرت.

وقال عميد كلية الطب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط» إن المؤتمر يناقش هذا العام أكثر من 14 ورقة بحثية أعدها الأطباء المتخصصون حول آخر التطورات الطبية فى علاج حالات الطوارئ والاتصالات والترخيص والعلاج خلال فترة جائحة فيروس كورونا وطب الأورام وتحسين الخدمات الطبية، كما سيشهد ورشة عمل حول طب الإنعاش والطؤاري وجراحة المناظير.

وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر أستاد الجراحة العامة بمستشفى بن سينا عضو هئية التدريس بجامعة سرت الدكتور أبوبكر المزوغي وتحدث خلالها أخصائي أمراض القلب والباطنة بمستشفى بن سينا الدكتور جادالله درياق، وشهدت الجلسة مداخلات من الأطباء جمال العبدلي والرفاعي امطير ووائل السعودي وخليفة الهادي.

أما الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر فقد ترأسها رئيس قسم العزل بسرت الدكتور عبدالله الأحول وتحدثت فيها أخصائية الأشعة الدكتورة مريم محمد علي.

المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارجي في سرت. (مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت)