الدبيبة: اجتماعات الشويرف تعطينا أملا في توحيد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:53 مساء
الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي، لكنه «المؤسسة الوحيدة المنقسمة في البلاد»، معقبًا: «اجتماعات الشويرف تعطينا أملًا» في توحيد الجيش، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت بين «الكتيبة 166 للحراسة والتأمين» و«لواء طارق بن زياد»، والتي انتهت إلى تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لتأمين النهر الصناعي.

وأضاف: «أما بخصوص المرتزقة، نحن كليبيين لا نقبل بهم، لكن نحن كحكومة تسلمنا وهم موجودون لم نأتِ بهم، لكن لا نقبل بكل المرتزقة في كل ربوع ليبيا، أنا زرت روسيا وتركيا بخصوص هذا الأمر للاتفاق على سبل خروج المرتزقة»، حسب كلمته في جلسة الاستجواب أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

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