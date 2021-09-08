تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 01:33 صباحا
مقر الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»، الثلاثاء، عن تشكيل مجموعة قابضة تحت اسم «اتحاد المطورين» تضم عددًا من المطورين العقاريين والشركات الليبية من القطاع الخاص، وكذلك تسمية فريق هندسي فني مشترك للبدء في الاجتماعات والدراسات الفنية وإعداد المقترحات والتصورات بخصوص البدء في تنفيذ المشروع قريبًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة عبدالمجيد عبدالكريم رفقة الإدارة التنفيذية، الثلاثاء، مع مجموعة من المطورين العقاريين من القطاع الخاص في ليبيا، بحسب بيان للشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن الاجتماع يأتي «انطلاقا من استراتيجية الدولة الليبية الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ وتشغيل مشاريع الإسكان والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن الليبي ليعيش حياة كريمة».

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وتطرق الاجتماع إلى «التعريف بأهمية القطاع الخاص في البناء والتنمية الاقتصادية بليبيا، وتخلله عرض مرئي ومناقشة حيثيات استكمال مشروع المجمع السكني عين زارة (مجمع الموز)، وطرح الحلول العملية ودراسة المعوقات، وخلق مطورين محليين، خصوصًا من الشباب عبر دعمهم من أجل استخدام سواعد وطنية في البناء والتنمية»، وفق البيان.

من جانبه، أكد عبدالمجيد أن شركة «PPP» ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات التي «تدعم نجاح المطورين العقاريين المحليين في عودة الحياة للمشاريع السكانية المتوقفة وإخراجها بصورة حضارية تخدم الليبين».

اجتماع بالشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» لدعم المطورين العقاريين المحليين، الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (صفحة الشركة على فيسبوك)
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