الدبيبة يهنئ المنتخب الوطني: أداء شجاع فرح جميع الليبيين

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، المنتخب الوطني بفوزه خارج الديار على الغابون بهدف نظيف.

وكتب الدبيبة تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «داخل البلاد وخارجها، المنتخب الوطني يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين»، مضيفا «شكراً شبابنا تستاهلوا كل خير».

وقبل قليل أنهي المنتخب الوطني لقاءه أمام نظيره الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي مصر والغابون.

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وسجل الهدف للمنتخب الليبي عمر الخوجه في الدقيقة (43) من الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب «11 نوفمبر» بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وحقق لاعبو «فرسان المتوسط»، بهذا الفوز أمام أنغولا هدف الوصول إلى النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، وصدارة المجموعة السادسة.