ليبيا تترأس لجنة الحكومات في مؤتمر العمل العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 10:08 مساء
ليبيا تترأس فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ.47. الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (وزارة العمل والتأهيل - ليبيا)العمل

ترأست ليبيا فريق الحكومات في اليوم الأول من انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي، في دورته العادية المنعقدة بالقاهرة، حيث قدم فريق لجنة الحكومات تقريرًا حول اجتماعات اللجنة في الجلسة، بحضور الوزراء والوفود المشاركة.

ووفق بيان نشرته وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، فقد «تقدمت باقي اللجان بالتوصيات والمخرجات التي توصلت إليها، منها لجنة تطبيق الاتفاقات العربية، ولجنة المالية، وقدمت الوفود الملاحظات على مخرجات اللجان التي سيتم توصية عليها لاحقًا».

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وجرى تشكيل فريق الحكومات في جلسة افتتاح الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي، من وزيرة العمل اللبنانية لمياء الدويهي رئيسًا، وعادل العقبي نائباً من ليبيا، وعبد الكريم دراغمة مقررًا من فلسطين.

ليبيا تترأس فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ.47. الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (وزارة العمل والتأهيل - ليبيا)العمل
ليبيا تترأس فريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ.47. الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 (وزارة العمل والتأهيل - ليبيا)العمل
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