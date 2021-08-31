ليبيا ترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية بالجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 12:18 مساء
اجتماع اللجنة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، 30 أغسطس 2021، (وزارة الاقتصاد)

ترأست ليبيا الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، المعنية بالتحضير لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

واعتمدت اللجنة البنود التي ستُناقش في اجتماع المجلس بدورته العادية 108، المقرر عقدها الخميس المقبل على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب، حسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية 107 للمجلس، وسُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما نوقشت مشاريع توصيات وقرارات اللجنة الاقتصادية التي ستعرض على المجلس لإقرارها.

ومثَّل ليبيا في الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عزالدين مصدق، وقد ضم اللقاء مندوبي الدول الأعضاء، والأمين العام المساعد للجامعة، وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وعددًا من رؤساء المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.

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