ليبيا تشارك في أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 09:00 مساء
السفير صالح الشماخي يرأس وفد ليبيا في أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

شارك وفد ليبي برئاسة السفير صالح الشماخي في أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التي بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة في القاهرة، تمهيدًا لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقده بعد غد الخميس.

ويناقش المندوبون الدائمون فى اجتماعهم التحضيري على مدى يومين «إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية، والنظر في مشاريع القرارات الخاصة بكل بند ورفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده، إلى جانب إجراء التعيينات المطلوبة، خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية».

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ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة سبعة بنود رئيسية هي: «تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الأمين العام للجامعة العربية وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد (155-156)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية».

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