الدبيبة يجتمع مع عون وصنع الله ويوجه بمعالجة الإشكاليات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 07:50 مساء
اجتماع الدبيبة مع صنع الله وعون، الأحد 5 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

وجَّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنفط، عبدالحميد الدبيبة، بمعالجة الإشكاليات التي سردها وزير النفط والغاز محمد عون، ورئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بين الوزارة والمؤسسة لتجنُّب تكرارها، مؤكدًا على أهمية استقرار القطاع النفطي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس مع كل من عون وصنع الله، لمتابعة شؤون الوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجهها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ووكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة افتتح الاجتماع بالتأكيد على أهمية استقرار قطاع النفط، والعمل على زيادة الإنتاج، وقال إنه «لن يسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة استمع خلال اللقاء لعدد من الملاحظات التي قدمها وزير النفط والغاز، محمد عون، ووكيل الوزارة رفعت العبار، وكذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بشأن آلية العمل المنبثقة. 

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واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من جهته أن «استحداث الوزارة (النفط والغاز) بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفردًا يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة».

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة «أعطى تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبرًا أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة».

ياتي الاجتماع على خلفية النزاع بين وزير النفط والغاز، محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بعدما أصدر الوزير عدة قرارات تضمنت إحالة صنع الله إلى التحقيق الإداري ووقفه عن العمل، وتكليف عضو مجلس الإدارة جادالله العوكلي مهام رئيس مجلس الإدارة.

وحذَّر خبراء في مجال الطاقة من تأثير الخلاف بين وزارة النفط، والمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة على جذب الاستثمارات إلى ليبيا بعدما تصاعد في الأسابيع الأخيرة على الرغم من أن الجانبين يعملان على إيجاد حل في الأيام المقبلة.

اجتماع الدبيبة مع صنع الله وعون، الأحد 5 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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