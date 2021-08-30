الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 10:38 مساء
عبدالحميد الدبيبة يتوسط محمد عون ومصطفى صنع الله (بوابة الوسط)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس مؤسسة الوطنية للنفط، لاجتماع الأحد المقبل بديوان مجلس الوزراء.

وأفاد خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إلى المسؤولين الثلاثة بأن الاجتماع يأتي «لمتابعة سير العمل بوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها، وللوقوف على المشاكل التي تواجهها».

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من النزاع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، بعدما أصدر الأخير عدة قرارات تضمنت إحالة صنع الله إلى التحقيق الإداري ووقفه عن العمل، وتكليف عضو مجلس الإدارة جادالله العوكلي مهام رئيس مجلس الإدارة.

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وأرجع عون قراره إلى «سفر صنع الله إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص»، و«قيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد»، وفق كتاب الوزير

لكن العوكلي اعتذر اليوم الإثنين عن عدم قبول تكليفه مهام رئيس المؤسسة من قبل وزير النفط محمد عون. وقال في خطاب بعث به إلى عون: «بالإشارة إلى رسالتكم رقم 689 المؤرخة في 29 أغسطس 2021 بخصوص تكليفي مهام السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. عليه أتقدم إليكم بهذا الاعتذار عن عدم قبول التكليف المشار إليه».

وحضر العوكلي أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله، حيث قال العوكلي خلال الاجتماع إن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه تحديات عديدة، تزداد يومًا بعد آخر، مضيفًا: «لكن العود صاحب الأصل الطيب، لا خوف عليه».

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