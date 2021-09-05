المنقوش وكوبيش يأملان أن تتوج لجنة «5+5» أعمالها بإعادة توحيد الجيش الليبي

لقاء المنقوش وكوبيش، الأحد 5 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن تفاؤلاهما بما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، آملين أن تتوج اللجنة أعمالها بإعادة توحيد الجيش الليبي.

جاء ذلك خلال لقاءي المنقوش وكوبيش بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء كوبيش والمنقوش جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذلك مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا، الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، إضافة إلى أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

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وأضافت الوزارة أن كوبيش أبدى خلال اللقاء ترحيبه بالبيان الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر، ودعمه لما ورد فيه.

ووصفت المنقوش وكوبيش النتائج التي حققتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن بـ«المشجعة» في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية (مصراتة - سرت) والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة «مبادرة استقرار ليبيا» وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، أوائل الشهر المقبل، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة، بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل والمقرر نهاية ديسمبر المقبل.