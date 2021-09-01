المنقوش تطلع المنفي على نتائج اجتماع دول الجوار وترشيحات الوزارة للسفراء الجدد

لقاء المنفي والمنقوش، الأربعاء 1 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي عُقِد على مستوى وزراء الخارجية على مدى يومين في الجزائر، وتفاصيل مبادرة «استقرار ليبيا» التي عرضتها خلال مشاركته في المؤتمر.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والمنقوش، اليوم الأربعاء، تناول أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيمه، بالإضافة إلى ملف ترشيحات الوزارة لتعيين سفراء جدد لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية.

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وأعلنت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار خرج بعدة تفاهمات بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتفعيل الاتفاقية الأمنية معهم، مشيرة إلى موافقتهم على دعم «مبادرة استقرار ليبيا» التي طرحتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي.