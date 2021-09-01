المنقوش تطلع المنفي على نتائج اجتماع دول الجوار وترشيحات الوزارة للسفراء الجدد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 05:51 مساء
لقاء المنفي والمنقوش، الأربعاء 1 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي عُقِد على مستوى وزراء الخارجية على مدى يومين في الجزائر، وتفاصيل مبادرة «استقرار ليبيا» التي عرضتها خلال مشاركته في المؤتمر.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والمنقوش، اليوم الأربعاء، تناول أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيمه، بالإضافة إلى ملف ترشيحات الوزارة لتعيين سفراء جدد لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية.

- المنقوش: اجتماع الجزائر وافق على التنسيق مع لجنة «5+5» بشأن «المرتزقة»
- نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)

وأعلنت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار خرج بعدة تفاهمات بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتفعيل الاتفاقية الأمنية معهم، مشيرة إلى موافقتهم على دعم «مبادرة استقرار ليبيا» التي طرحتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في رسالة مسؤول أممي لـ«الكبير».. لجنة خبراء الاقتصاد تطالب بالفتح الفوري للمقاصة بين المصارف