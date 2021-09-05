القطراني يعد بمعالجة أسباب تعليق العمل بمكاتب وزارة الخارجية في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:29 مساء
اجتماع القطراني مع موظفي وزارة الخارجية في بنغازي، الأحد 5 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وعد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين أعطية القطراني، بالعمل مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من أجل معالجة جميع الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل بفروع ومكاتب الوزارة في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

جاء وعد القطراني خلال اجتماع موسَّع عقده، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمدينة، لمناقشة أسباب تعليق العمل بفروع ومكاتب الوزارة شرق البلاد والاستماع إلى الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع.

وقال المكتب الإعلامي للقطراني إن الاجتماع يأتي في إطار مساعيه «لإعطاء الأولوية لحل الإشكاليات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد».

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وأضاف المصدر أن القطراني أكد خلال الاجتماع «أنه وفقًا للاتفاق السياسي فإن العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين (الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق السابقتين) هي من أهم النقاط التي ترتكز عليها الحكومة (الوحدة الوطنية) لغرض توحيد مؤسسات الدولة».

كما أوضح القطراني «أنه سيعمل مع وزيرة الخارجية ولجنة الخارجية بمجلس النواب بشكل جدي وذلك لمعالجة جميع الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب وفقًا لصحيح القانون ووفقًا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي».

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