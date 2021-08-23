«الخارجية»: تدريب وتأهيل 100 دبلوماسي ليبي في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 11:30 مساء
لقاء بين مسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ونظرائهم المصريين (وزارة الخارجية)

اتفقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، مع المعهد الدبلوماسي المصري على القيام بتدريب عدد 100 دبلوماسي ليبي.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الإثنين، جمع مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عياد البي، ورئيس قسم الدراسات والتدريب بالوزارة عبد الله شرف الدين مع السفير أحمد عبد المجيد نائب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية.

-المنقوش تناقش مع السفير المصري عودة العمل بالسفارة والقنصلية في طرابلس وبنغازي

وبحث اللقاء التعاون في مجال توفير فرص التدريب لعدد من الدبلوماسيين الليبيين، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص.

وأكدت السفارة الليبية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الاتفاق مبدئيًّا على قيام المعهد الدبلوماسي المصري بتدريب 100 دبلوماسي ليبي، على أن تكون الدفعة الأولى مكونة من 40 دبلوماسيًّا خلال الفترة المقبلة.

كما اتفق الجانبان على أن يتولى معهد الدراسات الدبلوماسية الليبية والقائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة بأعمال التنسيق والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقالت السفارة الليبية في القاهرة إن هذه الخطوة جاءت بتكليف من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش.

وعقد اجتماع اليوم الإثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور القائم بالأعمال في السفارة الليبية بمصر، محمد عبدالعالي.

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