«زلاف ليبيا» توقع عقدا مع «بتروفاك» لتطوير حقل إيراون النفطي

اجتماع شركتي زلاف وبتروفاك لتوقيع اتفاق تطوير حقل إيراون النفطي، 2 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

وقعت شركة زلاف ليبيا عقد مشروع إنشاء التسهيلات وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون النفطي مع شركة «بتروفاك» الرائدة في مجال النفط والغاز، في مقر إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله.

وقال صنع الله، خلال الاجتماع أمس الخميس، أن المشروع، في حال إنجازه في الوقت المحدد، سيفتح أفاق شاسعة لـ«بتروفاك» للعمل في ليبيا، وهو تأكيد على تحقيق الاستقرار الوطني والعمل على زيادته، مضيفا أن شركة زلاف «قطعت خطوات مميزة جدا، والمشروع تتويج لنتاج عمل دؤوب لعامين متواصلين»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

كما قدم المهندس مصطفى صنع الله، الشكر للمدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية الدكتور خليفة عبدالصادق، لسعيه لإنجاز المشروع، إضافة إلى جهوده القيمة في ذات الموضوع، ورد عبدالصادق بالإشارة إلى أن تحقيق مثل هذه المشاريع دليل على دعم المؤسسة وإصرارها لتنفيذ هذه المشاريع والمحافظة على دخل الليبيين في ظل الظروف والمشكلات التي تمر بها.

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وأشاد رئيس لجنة إدارة شركة زلاف حسين أبوسليانة بمجهود فريق الشركة الموكل بهذا المشروع، مؤكدًا أنه «استحقاق كبير، ويعد بداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية في حقلي العطشان والشادار».

العوكلي: المشروع يخدم الجنوب الليبي

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، الدور المهم لـ«بتروفاك» في مساعدة المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات سواء كان في المشاريع الجديدة أو في المشاريع المجهزة لإعادة تأهيل الحقول النفطية.

وشددا العوكلي على أهمية موقع شركة زلاف وضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم الجنوب الليبي، وضرورة استخدام «بتروفاك» التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروع.

وقال المدير التنفيذي لـ«بتروفاك» العالمية سامي إسكندر، أن وجود الشركة في ليبيا «شرف عظيم»، مثمنا ثقة مؤسسة النفط في اختيارهم للمشروع، وحرصهم على تنفيذه في الوقت المحدد، كما أكد رغبتهم في المساهمة في تنمية القدرات البشرية بقطاع النفط في عدة مجالات أهمها التكنولجيا.