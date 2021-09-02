صنع الله: إنتاج النفط تراجع إلى مليون و260 ألف برميل يوميا.. وديون القطاع بلغت 2.5 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 10:54 صباحا
كلمة لصنع الله عبر مقطع فيديو، 1 سبتمبر 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا من النفط تراجع من مليون و300 ألف برميل يوميًا، إلى مليون و260 ألفًا؛ بسبب التسربات في خطوط نقل النفط، خصوصًا في مواقع شركة الواحة للنفط.

وتابع صنع الله إن فقدان 40 ألف برميل يوميًا يعني خسارة ما يعادل 3.5 مليون دينار، معقبًا: «فقدنا 600 مليون دولار كفرص بيعية ضائعة بسبب غياب أعمال الصيانة والتسريبات الكبيرة، كما بلغت الديون المستحقة على شركات المؤسسة 2.5 مليار دينار»، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحة المؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار إلى «المشكلات الكبيرة» التي تعانيها شركة الواحة بسبب تهالك البنية التحتية وخطوط توصيل النفط، مردفًا أنه أبلغ اليوم بحدوث تسرب جديد، ربما يكون الأكبر في الفترة الأخيرة.

وأرجع صنع الله المشكلة إلى قلة التمويل، منبهًا إلى أن بعض الشركات لا تستطيع دفع مرتبات عامليها «بسبب عدم اعتماد ميزانياتها»، وأردف: «رغم ذلك يستمر العمل، وأشكر العاملين في القطاع، لكن قلة الميزانيات أدت إلى مشكلات كبيرة، فلدينا تعاقدات مع شركات أجنبية، ونحتاج إلى دفع مستحقاتها».

وناشد مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة، أو «استنثاء قطاع النفط من هذا الوضع الصعب»، منبهًا إلى إن إحدى الشركات الخدمية المتعاقد معها لها مستحقات بنحو 160 مليون دولار، وقد تراكمت الديون المماثلة.

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