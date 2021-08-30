العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 03:16 مساء
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي. (الإنترنت)

اعتذر عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، اليوم الأربعاء عن عدم قبول تكليفه بمهام رئيس المؤسسة من قبل وزير النفط محمد عون.

وقال العوكلي في خطاب بعث به إلى عون، واطلعت عليه بوابة الوسط، «بالإشارة إلى رسالتكم رقم 689 المؤرخة في 29 أغسطس 2021 بخصوص تكليفي بمهام السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. عليه أتقدم إليكم بهذا الاعتذار عن عدم قبول التكليف المشار إليه».

العوكلي: نراهن على تقديم الأفضل لقطاع النفط
وحضر العوكلي أمس الأحد، اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله، حيث قال العوكلي خلال الاجتماع إن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه تحديات عديدة، تزداد يوما بعد آخر، مضيفا: «لكن العود صاحب الأصل الطيب، لا خوف عليه».

وتابع: «نراهن على تقديم الأفضل للقطاع النفطي، وهذا بيتنا ولا نريد لأحد أن يتدخل بيننا، ويجب أن يتواجد تسلسل إداري صحيح، وبدون ذلك ستكون هناك إشكالية ونقاط ضعف، تعطي فرصة للمتربصين لكي ينالوا منا».

صنع الله: سعيدون بوحدة وترابط إدارات مؤسسة النفط 
من جانبه، ثمّن صنع الله حضور جميع المسؤولين ووجود مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الدكتور خالد الخفيفي، وعبر عن «سعادته بوحدة وترابط جميع إدارات المؤسسة الوطنية للنفط وتواصلهم الحثيث مع شركاتها لإنجاز كافة أعمال القطاع بشفافية ومهنية وحرفية عالية لدعم اقتصاد الدولة الليبية».

وأكد أن المؤسسة رغم كل الظروف «كانت ولازالت وستكون دائماً السبب الرئيسي لوحدة ليبيا واستقرارها، والداعم الرئيسي والوحيد لاقتصادها».

واعتبر أن المؤسسة واجهت «تحديات كبيرة وتغلبت عليها كلها بفضل الله ثم بفضل التفاف الع حولها»، مختتما بأن مؤسسة النفط لن يثنيها عن رسالتها الوطنية من وصفهم بـ«الناعقين والفاشلين».

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ووجه وزير النفط السبت كتابا إلى صنع الله يخطره فيه بإيقافه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري، وذلك على خلفية سفره إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص، و«قيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد»، وفق كتاب الوزير.

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