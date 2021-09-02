«كشافة طرابلس» توقف حملة تبرعات لإنشاء مصنع أكسجين بعد تأمين التكلفة وبدء التنفيذ

توقيع عقد توريد المصنع (مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات)

أعلنت مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات، الأربعاء، غلق باب قبول التبراعات للحملة التي أطلقتها بداية شهر أغسطس لإنشاء مصنع أكسجين لصالح مرضى كورونا، بتكلفة مليون ونصف المليون دينار، بقدرة إنتاجية 160 أسطوانة يوميًا.

وقالت المفوضية إنه «تم تأمين المبالغ المطلوبة لتوريد المصنع والأعمال المدنية وأعمال الإدارة والتشغيل لمدة 6 أشهر»، كما أوقفت قبول التبرعات لحملة مصنع الأكسجين. وأوضحت أن «المبالغ المتبرع بها في خزينة الحملة وصلت إلى 1,773,055.500 دينار ليبي».

وأول أمس الثلاثاء جرى توقيع عقد توريد مصنع الأكسجين الطبي بين مفوضية طرابلس وشركة الامتياز لاستيراد المعدات والأجهزة الطبية بحضور عدد من مسؤولي المفوضية.

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وأشارت المفوضية إلى أن سعر المصنع المتعاقد عليه يبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي، وهو صناعة ألمانيةـ وبقدرة إنتاجية تصل إلى 160 أسطوانة في اليوم، لافتة إلى أنه ستشرع خلال اليومين القادمين في تهيئة المكان والمباشرة في الأعمال المدنية والكهربائية بساحة الكشاف.

وانطلقت الحملة يوم 7 أغسطس، وفتحت مفوضية طرابلس للكشافة صندوق التبرعات بمبلغ 20 ألف دينار.

الإعلان عن انتهاء حملة التبرعات (مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات)