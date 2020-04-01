«طرابلس المركز» ترفض ميزانية «الرئاسي» لمواجهة «كورونا» وتنشئ صندوقا لجمع التبرعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 12:27 صباحا
شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي طرابلس المركز قراره «برفض استلام ميزانية الطوارئ المخصصة لمقاومة جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأوضح أنه قرر إنشاء «صندوق للتبرعات والدعم من الأهالي»، وفق ما نشرته صفحة بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت البلدية قد أعلنت، الاثنين، أنها «لم تتسلم حتى الآن أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من المجلس الرئاسي بتاريخ 17 مارس» لمواجهة تبعات انتشار جائحة فيروس «كورونا».

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في المقابل، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك في إطار تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في اجتماع السابع عشر من مارس، مع عمداء البلديات، بشأن الموضوع نفسه.

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