ضبط 63 حاوية بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء

حاويات بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، ضبط 63 حاوية داخل ميناء الخمس تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع حديد تخص الشركة العامة للكهرباء.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ عملية الضبط جاءت «بالتنسيق الأمني بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والأجهزة الأمنية داخل ميناء الخمس البحري».

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وأضافت أنها شكلت لجنة تحقيق معنية بمتابعة القضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالميناء والشركة العامة للكهرباء، و«معاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها».

واختتمت بأنها «اتخذت كافة الإجراءات القانونية واحالت القضية إلى مكتب النائب العام للاختصاص».

ومؤخرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، والتي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة.

حاويات بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء (وزارة الداخلية)

حاويات بميناء الخمس تحتوي على أسلاك ومسروقات من شركة الكهرباء (وزارة الداخلية)