«الكهرباء»: سرقة 6900 متر أسلاك بعدة مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 11:04 صباحا
من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 6900 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة شملت قصر بن غشير، الكريمية، ترهونة، زوارة ودرنة.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى سرقة 1050 مترا على خط المصري التوغار فرعية السنى  بدائرة توزيع قصر بن غشير، و1200 متر على خط جنزور القديم فرعية الريو بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة 750 مترا على خط ترهونة من 30 المجرورة «2».

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إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي على خط المطار بمنطقة زوارة مسافة 2300 متر؛ ما تسببت في فصل التغذية على نحو 15 محولا، إلى جانب سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1600 على خط الظهر الخمر بدرنة؛ ما تسبب في فقد التغذية على نحو 30 محولا.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة في مختلف المناطق رغم مناشداتها المتكررة الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لها، لتجنب انقطاع التيار عن المواطنين وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

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