ضبط 160 طن أسلاك كهرباء مسروقة خلال مداهمة وكر بالوشكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 02:17 مساء
من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، ضبط 160 طن أسلاك كهربائية مسروقة في وكر لتقطيع الأسلاك والكابلات بمنطقة الوشكة.

وتمكنت الدوريات الأمنية بإدارة حماية الطاقة الكهربائية مصراته التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الإدارة العامة للدعم المركزي مصراتة، أمس الإثنين، من مداهمة الوكر وضبط كمية من الأسلاك المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء، الثلاثاء.

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وناشدت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية المواطنين بالتعاون التام مع فروعها ومكاتبها المنتشرة في ربوع البلاد والإدلاء بأي معلومات من شأنها ضبط أي خروقات أو تجاوزات قانونية. كما أكد فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية مصراتة استمراره في «مطاردة كل الخارجين عن القانون وضبط أي تجاوزات قانونية بكل جدية وشجاعة ومسؤولية».

والأحد، طالب المجلس الرئاسي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، بضرورة «إعداد الخطط العاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة»، كما شدد كذلك على ضرورة إسراع الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الشبكة الكهربائية.

ويتواصل انقطاع الكهرباء المتكرر في مختلف مناطق ليبيا بسبب طرح الأحمال الذي تلجأ إليه الشركة العامة لتفادي انهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل جراء التقادم والتعديات المتكررة، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف.

من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
من مداهمة وكر لتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية في الوشكة، 24 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
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