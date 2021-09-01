السفير المصري يجدد حرص القاهرة على دعم حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 03:52 مساء
عبدالحميد الدبيبة مع القائم بالأعمال لسفارة مصر لدى ليبيا، 1 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جدَّد القائم بأعمال السفير المصري في ليبيا، تامر مصطفى، حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وبحث السُبل لتعزيز وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، مع القائم بالأعمال لسفارة مصر لدى ليبيا؛ إذ أكد الدبيبة، عمق العلاقات بين البلدين، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وبحث اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

- المنقوش تناقش مع السفير المصري عودة العمل بالسفارة والقنصلية في طرابلس وبنغازي

وفي منتصف الشهر الماضي، ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع القائم بأعمال السفير المصري في ليبيا، عودة العمل بالسفارة المصرية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.

فيما أكد تامر حينها قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصريتين بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم الخدمات، فضلًا عن الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

 

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