الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن «الادعاءات المغلوطة» لن تؤثر في «العلاقات الأخوية» التي تجمع بين ليبيا وتونس.

وقال الدبيبة في تغريدة على «تويتر»: «تعاني أوطاننا مشكلة الإرهاب، وتونس الشقيقة ليست استثناءً.. ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين لن يؤثر في عمق العلاقة الأخوية، وسنظل شعبًا واحدًا في بلدين».

ورفض الدبيبة، خلال كلمة إلى الشعب الجمعة، «التهمة الغريبة» التي وُجِّهت إلى ليبيا من الجانب التونسي بخصوص «اعتزام نحو 100 عنصر إرهابي في القاعدة الجوية الوطية التسلل إلى تونس»، قائلًا إن الإرهاب جاء إلى ليبيا من الخارج «وخصوصًا في بعض الدول الجارة»، ورد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بأن بلاده «لا يمكن أن تكون قاعدةً لتصديره أو مصدرًا لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا».