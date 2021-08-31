الجرندي يؤكد للمنقوش استمرار دعم تونس للعملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 11:19 صباحا
لقاء الجرندي والمنقوش، 30 أغسطس 2021، (الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الرامية إلى استكمال العملية السياسية في ليبيا، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، ومواصلة مساندة الليبيين في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال في حديثه مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على هامش اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر أمس الإثنين، حسب بيان الخارجية التونسية.

وأشاد الجرندي بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة المنقوش والوفد الليبي إلى تونس الخميس الماضي، مستعرضا أهم أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في جميع الميادين «في ظل الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وضرورة الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتضامنة».

وشدد الوزير على أن المنظومة الصحية التونسية كانت وستبقى صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ، بفضل مجهودات كل الطواقم الصحية التونسية، وأيضا بتكاتف وتضامن العديد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة تونس على توفير احتياجاتها من مادة الأكسجين المسال واللقاحات ومختلف التجهيزات الطبية.

من جانبها، أعربت، نجلاء المنقوش، عن شكرها وتقديرها لتونس لما تبذله من جهود للمساعدة في تنفيذ خارطة الطريق، وإسهامها الفاعل في إنجاح المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

الجرندي يعلق على تصريح الدبيبة
وعلق الجرندي على تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة عن «دخول الإرهاب إلى ليبيا عبر دول الجوار»، قائلا إن أمن واستقرار البلدين مرتبطين، وإن تونس «مستهدفة بدورها بالإرهاب»، ولا يمكن أن تكون قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وأضاف أن تونس تسهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وهي كذلك «الصوت المدافع» على ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية خاصة في مجلس الأمن.

وفي كلمة إلى الشعب يوم الجمعة الماضي، قال الدبيبة إن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، والشعب الليبي لا يقبل اتهامه بالإرهاب، مشيرا إلى إرساله وفدا وزاريا إلى تونس «لفهم كيف تتهم ليبيا بالإرهاب؟»، وتابع: «بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون، لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافاني يمنح رونالدو رقمه المفضل