بدء تركيب محطة كهرباء جديدة في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 11:12 مساء
البدء في تركيب محطة كهرباء جديدة في نالوت، 28 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في مشروع تركيب محطة «11/66 ك . ف» في نالوت، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

والمشروع يهدف إلى تجديد محطة نالوت القديمة، والتي تعتبر في وضعية فنية متهالكة بأخرى جديدة معزولة بالغاز، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وتعاني عديد المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، فيما تشهد أخرى ساعات من الإظلام التام في وقت تقول شركة الكهرباء إنها تلجأ إلى طرح الأحمال تفاديًا «لانهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل جراء التقادم والتعديات المتكررة، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف».

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