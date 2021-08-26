بدعوة من الدبيبة.. اجتماع لمناقشة إعادة تشكيل إدارة «الكهرباء»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 03:20 مساء
رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء عبدالحميد الدبيبة، أعضاء الجمعية إلى اجتماع يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل؛ لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء.

وسيتداول أعضاء الجمعية خلال الاجتماع تقييم أداء الشركات العاملة في مجال الكهرباء، كما سيتابعون خطة عمل الشركة للعام الجاري 2021، وفق خطاب رسمي وجَّهه الدبيبة إلى الجمعية العامة لشركة الكهرباء ونشرته منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.

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ووفق الخطاب، فإن الاجتماع سيفتح «ملف توحيد الشركة العامة للكهرباء، وسيدرس الصعوبات والمشكلات التي تواجهها وما يستجد من أعمال».

وتعاني عديد المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، فيما تشهد أخرى ساعات من الإظلام التام في وقت تقول شركة الكهرباء إنها تلجأ إلى طرح الأحمال تفاديًا «لانهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل جراء التقادم والتعديات المتكررة، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف».

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