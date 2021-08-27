الدبيبة: قدمنا لقاح «كورونا» إلى مليون مواطن.. ولدينا أكثر من 3 ملايين جرعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 09:27 مساء
الدبيبة في كلمة إلى الشعب، 27 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة قدمت اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مليون مواطن، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين جرعة، مردفا: «ولابد من تطعيم أكثر من 5 مليون مواطن».

وأشار إلى المعاناة التي كانت تعيشها مراكز العزل، ونقص الأكسجين المسال بها، لافتا إلى سعي وزارة الصحة والبلديات إلى توفير كل الإمكانات، وجلب الأكسجين المسال من الجزائر ومصر، حسب كلمته إلى الشعب، اليوم الجمعة.

وتابع: «وضع مراكزنا الآن جيد، وأنشأنا 17 مصنعا لإنتاج الأكسجين المسال، كما وفرنا مختبرات للتحاليل واللقاحات، ولمن نهزم هذا المرض إلا بالتطعيم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في الصين
منوعات
هاني الكوت.. وترٌ تهزه الشمس كلما أشرقت (حوار)
ثقافة وفن
أليغري يحسمها: رونالدو لا ينوي اللعب ليوفنتوس مجدداً
رياضة عالمية
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي
رياضة محلية
بطولة إنجلترا: ترقب «الساعات الأخيرة» لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي
رياضة عالمية
بإهداء للمغتربين.. «القلب ما ينساكم» بصوت حسن البيجو
ثقافة وفن
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
علماء يكشفون «كنوز من المعلومات» عن هركولانيوم القديمة
ثقافة وفن
«فيسبوك» قد تطلق محفظة رقمية هذه السنة
علوم وتكنولوجيا
البيت الأبيض: إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس
دولى
72 قتيلا على الأقل في هجوم مطار كابل
دولى
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن
رياضة عالمية
مسؤولون يوضحون حقيقة وصول «الدولار الليبي» إلى إقليم كردستان
ليبيا
تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق ...
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 أسباب لارتفاع حرارة محرك سيارتك