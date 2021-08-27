الدبيبة: قدمنا لقاح «كورونا» إلى مليون مواطن.. ولدينا أكثر من 3 ملايين جرعة

الدبيبة في كلمة إلى الشعب، 27 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة قدمت اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مليون مواطن، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين جرعة، مردفا: «ولابد من تطعيم أكثر من 5 مليون مواطن».

وأشار إلى المعاناة التي كانت تعيشها مراكز العزل، ونقص الأكسجين المسال بها، لافتا إلى سعي وزارة الصحة والبلديات إلى توفير كل الإمكانات، وجلب الأكسجين المسال من الجزائر ومصر، حسب كلمته إلى الشعب، اليوم الجمعة.

وتابع: «وضع مراكزنا الآن جيد، وأنشأنا 17 مصنعا لإنتاج الأكسجين المسال، كما وفرنا مختبرات للتحاليل واللقاحات، ولمن نهزم هذا المرض إلا بالتطعيم».