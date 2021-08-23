الدبيبة: هدف الحكومة من توحيد المؤسسات هو ضمان حقوق الجميع دون تهميش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 02:59 مساء
لقاء الدبيبة والقطراني، 23 أغسطس 2021، (حكومة الوحدة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهدفها من توحيد المؤسسات ما هو إلا ضمان حقوق الجميع دون تهميش.

جاء ذلك في حديثه خلال اجتماع مع نائبه الأول حسين القطراني؛ للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتوحيد المؤسسات، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى التزام الحكومة بالإجراءات المتخذة من الحكومات السابقة «بما يضمن عدم إقصاء أي جهة، وبما يتماشى مع صحيح القانون».

وفي تصريح إلى وكالة «رويترز» نهاية يوليو الماضي، حذَّر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من «احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق»، معتبرًا أن الحكومة «فشلت في توحيد المؤسسات الليبية، وتحولت إلى حكومة طرابلس».

ثم صرح القطراني، بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن أولوياتها اتخاذ ما يلزم لتوحيد مؤسساتها.

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