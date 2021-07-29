القطراني: الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع.. ومن أولوياتها توحيد المؤسسات

القطراني خلال لقائه وكيلي الخارجية والعدل، 28 يوليو 2021، (حكومة الوحدة)

قال النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن أولوياتها اتخاذ ما يلزم لتوحيد مؤسساتها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي أشتيوي، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتناول اللقاء الإجراءات المتبعة من وزارتي الخارجية والعدل لتوحيد مؤسساتهما لتقديم خدماتهما طبقًا للتشريعات النافذة على كامل التراب الليبي «دون تهميش أو إقصاء».

وفي تصريح إلى وكالة «رويترز»، الثلاثاء الماضي، حذَّر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من «احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق»، معتبرًا أن الحكومة «فشلت في توحيد المؤسسات الليبية، وتحولت إلى حكومة طرابلس».

واعتبر عقيلة مشروع الميزانية العامة المقترح من الحكومة، والبالغة 100 مليار دينار «كبيرة للغاية»، متوقعًا «الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار».