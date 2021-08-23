الدبيبة يقرر تخصيص 100 مليون دينار لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، تخصيص 100 مليون دينار لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

جاء ذلك، عقب اجتماع الدبيبة ظهر الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، ورؤساء وممثلي جمعيات «أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا - الزاوية» المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين.

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وأفاد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك»، بأن رئيس الحكومة «أصدر تعليماته لوزارة المالية بإحالة 100 مليون دينار من ضريبة الجهاد لمعالجة أوضاعهم المالية، وفق ما ينص عليه القانون رقم 25 لسنة 2016 الذي خصص 5% من ضريبة الجهاد للهيئة».

وفي وقت سابق الأحدـ قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة استمع خلال الاجتماع لجميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والتي أثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.