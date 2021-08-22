الدبيبة يوجه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وجَّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المختلفة «لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2013، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، مع ضرورة تنظيم ملف علاج الجرحى بالداخل والخارج».

جاء ذلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ومديري عدد من الإدارات ورئيس لجنة الحصر بالهيئة، ورؤساء وممثلي جمعيات «أبطال ليبيا، فاقدي الأطراف، البنيان لذوي الهمم، لا تحزن، ذوي الإعاقة المستديمة بغريان، أبطال ليبيا - الزاوية» المهتمة بملف حقوق الجرحى والمبتورين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة استمع خلال الاجتماع لجميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والتي أثرت سلبًا على تقديم حقوق عائلات الشهداء والمبتورين.

وترحّم الدبيبة في بداية حديثه خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، «على شهداء الوطن، مؤكدًا على أن حقوق عائلاتهم هو واجب مقدس غير قابل للنقاش».

ويقر القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير 9 منافع للفئة المستهدفة بموجبة مادته الثالثة، حيث يمنحهم الحق في «وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق»، والحصول على «منحة شهرية لا تقل عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين دينارًا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار تحدد وفقا لنسبة الإعاقة».

كما يمنح القانون الفئة المستهدفة حق الرعاية الصحية الاعتيادية لهم ولزوجاتهم وأبنائهم القصر «بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وحق الحصول على سيارة تناسب إعاقتهم بناء على طلبهم كل خمس سنوات، على أن يسددوا ثمنها على أقساط مريحة ويعفوا من جميع الرسوم، إضافة إلى تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف، ويشمل ذلك النقل المحلي والدولي.

كما يمنح القانون ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير الفرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج، وأولوية إتاحة فرصة العمل لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة كافة، بما يتناسب مع الإعاقة، والحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة، وحصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحدة.

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأحد 22 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)