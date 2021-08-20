«الاقتصاد» تبدأ في تشكيل لجنة لتحديد سعر وضوابط صناعة الخبز

من اجتماع الحويج والغويل مع ممثلي نقابة المخابز، 19 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزارة الاقتصاد تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليا والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بمقر الوزارة في طرابلس، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة، وممثلين عن النقابة العامة للمخابز وعدد من أصحاب المخابز، حيث ناقش الاجتماع تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وخلال الاجتماع، أعطى الحويج الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، التي ستتولى متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

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بدوره، حث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أصحاب المخابز على توحيد الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين جودة الخدمات لصالح المستهلك، ودعم الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسبل معالجتها، والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق، وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

والأربعاء، أصدر الحويج تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة الاقتصاد التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

من اجتماع الحويج والغويل مع ممثلي نقابة المخابز، 19 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)