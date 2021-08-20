«الاقتصاد» تبدأ في تشكيل لجنة لتحديد سعر وضوابط صناعة الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 01:40 مساء
من اجتماع الحويج والغويل مع ممثلي نقابة المخابز، 19 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزارة الاقتصاد تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليا والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بمقر الوزارة في طرابلس، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة، وممثلين عن النقابة العامة للمخابز وعدد من أصحاب المخابز، حيث ناقش الاجتماع تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وخلال الاجتماع، أعطى الحويج الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، التي ستتولى متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

- الحويج يوجه مراقبات الاقتصاد بتحديد أسعار السلع الأساسية
- «الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين

بدوره، حث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أصحاب المخابز على توحيد الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين جودة الخدمات لصالح المستهلك، ودعم الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسبل معالجتها، والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق، وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

والأربعاء، أصدر الحويج تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد أسبوع من مطالبة وزارة الاقتصاد التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

من اجتماع الحويج والغويل مع ممثلي نقابة المخابز، 19 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أمازون» تعتزم فتح متاجر كبيرة بأميركا
اقتصاد
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
الولايات المتحدة تعلن عدد من قامت بإجلائهم من أفغانستان
دولى
بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟