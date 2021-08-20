تعاون بين «الصحة» والهلال الأحمر لوضع آلية لدعم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 10:43 صباحا
لقاء مسؤولو الصحة مع الهلال الأحمر، 19 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

اتفقت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع جمعية الهلال الأحمر على التنسيق والتعاون في وضع آلية لدعم وتنفيذ الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، الخميس، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسي، بحضور نائب الأمين العام أكرم الكرامي، وعضو مكتب الصحة بالهلال الأحمر عبدالحميد الهوني، وفق بيان صدر، الجمعة، عن الوزارة.

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وناقش الحضور وضع آلية للتعاون في التنسيق والعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات في موعدها، إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وتفعيل دور الوزارة لتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالجانب الصحي.

واتفق الجانبان على «البدء فى تنسيق العمل الميدانى، وكذلك الإشراف ووضع التدابير الاحترازية الوقائية أثناء إجراء الانتخابات؛ عبر فروع ومتطوعي الجمعية المنتشرة بمدن ومناطق كل البلاد»، وفق البيان الذي أشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «170» لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة للقيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات.    

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